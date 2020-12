Politie Noord-Nederland worstelt met hoge druk en overbezetting

Bovendien worden wijkagenten 'weggeplukt' om elders in het land bijvoorbeeld een demonstratie te begeleiden. Er zijn in het Noorden immers toch te veel. Op papier blijft het team van de wijkagent volwaardig bezet, maar in de praktijk missen zijn collega's iemand een hele dag. Of meerdere dagen of nachten. Een landelijk probleem en in het Noorden is dat niet anders.

Ook de interne organisatie werkt niet erg mee. Op 30 april 2018 worden de personeelsproblemen voor de zoveelste keer besproken in een managementoverleg. 'De teamchefs zijn niet in staat om de bezetting af te bouwen,' luidt de harde conclusie.

Vergrijzing en pensioen

Er zijn wel enkele opties om het aantal politiemedewerkers te verminderen. Ten eerste is er de vergrijzing van het korps. In Noord-Nederland staan relatief veel politiemedewerkers voor hun pensioen. Met het niet invullen van de gaten die zij achterlaten, kan de overbezetting via natuurlijk verloop zelfs in twee jaar worden weggewerkt, zo is de gedachte. Invloed op de daling van de overbezetting is de Regeling Vervroegde Uitdiensttreding (RVU) die in april van dit jaar is afgesproken.

Veel politiemedewerkers die van plan waren begin 2020 met pensioen te gaan, hebben nog even gewacht totdat de CAO-onderhandelingen klaar waren. Uit deze onderhandelingen kwam de RVU, wat voor veel agenten een trigger was daar gebruik van te maken en vervroegd uit dienst te gaan. Dit effect is terug te zien in de overbezettingscijfers van april tot en met augustus van dit jaar.

Toch neemt dit maar een deel van de overbezetting weg. De vakbonden zetten zich schrap. Want zij vrezen dat de werkdruk bij het niet vervangen van de afzwaaiende ouderen, nog verder gaat toenemen. Er zijn namelijk niet genoeg nieuwe agenten om de oudere ervaren collega's 1-op-1 te vervangen. Die moeten immers nog wat meer ervaring opdoen. Bovendien stelt de Noordelijke eenheid regelmatig in de stukken voor om de instroom van aspirant-agenten te verminderen. Daar komt bij dat de ervaring en vakkennis van pensionado's niet altijd één-op-één te vervangen. Dat zorgt er nu al met regelmaat voor dat vacatures die ontstaan toch landelijk worden opengezet, en er juist meer overbezetting ontstaat. Ook zijn er nog steeds studenten die worden aangenomen aan de politie-opleiding. Al waren dat er de afgelopen jaren wat minder dan normaal, vanwege de officiële overbezetting.

'Hek om de eenheid'

Een andere oplossing die wordt bedacht is de regeling van de Tijdelijke Tewerkstelling. Als er vacatures ontstaan in Noord-Nederland, dan is de politie verplicht om die voor heel Nederland open te zetten. Met als mogelijk gevolg dat mensen van buiten Noord-Nederland op die vacatures reageren. Het gevolg: de overbezetting neemt toe, in plaats van af.

Om dit tegen te gaan stelt de politie in dat als er ergens een plek vrij komt er een geschikte werknemer van binnen de eenheid Noord-Nederland tijdelijk die plek mag gaan innemen, zonder dat diegene formeel over wordt geplaatst. Als na twee jaar blijkt dat dit goed uitpakt, dan volgt formele overplaatsing. Op die manier is een onbezette functie alsnog bezet, zonder dat er een landelijke vacature uitgeschreven hoeft te worden.

In de stukken die in handen zijn van de regionale omroepen wordt dit 'het zetten van een hek om de eenheid Noord-Nederland' genoemd. Niemand van buiten Noord-Nederland meer naar binnen dus. Ook dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.

Haken en ogen

In de drie noordelijke provincies is een gebrek aan specialistische kennis. Denk aan technische rechercheurs of agenten die cybercrime aanpakken. Maar ook ontbreekt het in het Noorden aan voldoende medewerkers voor het opnemen van aangiften en persoonsbeveiligers. Vraag is of die functies wel intern zijn op te vangen.

De Noordelijke eenheid heeft volgens de vakbonden recent buiten de eigen regio cybercrimespecialisten geworven. Meer specialisme dus, maar ook een hogere bezetting en dat is juist niet de bedoeling.

En zo zitten aan elke oplossingen de nodige haken en ogen. Die overbezetting hangt nog steeds als een molensteen om de hals van het noordelijk korps.