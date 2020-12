Verbod op zandwinning in IJsselmeer kan zandwinner niet keren: Koninklijke Smals geeft niet op

Zandwinner Koninklijke Smals ziet niet definitief af van de plannen om voor de kust van Gaasterland in het IJsselmeer zand te gaan winnen. Dat laat het bedrijf weten in reactie op het nieuws dat gemeente De Fryske Marren de zandwinning mocht verbieden. Het bedrijf had het verbod aangevochten bij de Raad van State, maar daar heeft de gemeenteraad gelijk gekregen.