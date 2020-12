VIDEO: 11 Andere Oorden in het aquarium van Balk

Zalencentrum De Treemter in Balk is een fijne ontmoetingsplaats, maar de buitenkant zou beter kunnen. De kale muren veranderen in een aquarium met blauw en groen licht. Vissen zwemmen langs de ramen. Balk is de tiende plaats dat door de kunstenaren van het LUNA Collective wordt belicht. Het is onderdeel van 11 Andere Oorden.