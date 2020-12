Sven Kramer: "Thialf is kil"

Praten en schaatsen

Sven Kramer vindt dat de bestuurders en de politiek hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Zo heeft hij gesproken met wethouder Jelle Zoetendal van de gemeente Heerenveen. "Maar ja, weet je, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin aan om nu over het ijs te praten. Ik heb over drie dagen een belangrijk toernooi. Maar ik heb ondertussen wel een gesprek gehad met Zoetendal, ja. Nu zou het mooi zijn als de politiek oppakt. De gemeente is natuurlijk aandeelhouder (net als de provincie, red.) en dan hoop ik dat een Zoetendal, maar ook een Sander de Rouwe (gedeputeerde, red.) iets doen. Het is nu verder niet aan mij."

Vriendelijker in Leeuwarden

Kramer blijft wel kritisch, vooral op het bestuur van Thialf: "Het had ze gesierd als ze het serieus zouden nemen. De directie zit boven achter een raampje en komt bijna niet bij het ijs. Ze staan niet met de voeten in de modder. In Leeuwarden is het bijvoorbeeld warmer. Ze zijn daar vriendelijker. Er is begrip en respect voor elkaar, in Thialf is het kil."

Kramer concentreert zich nu op de sport, maar blijft wel kritisch. "Ik ben een van de mensen die voor zijn sport staat en dan ben ik lastig. Ik wil gewoon dat er een goede ijsvloer ligt. Er staat hier een ijsbaan van meer dan tachtig miljoen euro. Die moet gewoon een goede ijsvloer hebben. We hebben geen tijd om aan elkaar te wennen. Ik moet over een jaar presteren op de Olympische Spelen."

Pieken op het WK-kwalificatietoernooi

Tussen 26 en 28 december worden er meerdere tickets verdeeld. Sven Kramer schaatst zaterdag de 5000 meter, zondag de 1500 meter en maandag de 10 kilometer. De WK-titels worden pas in februari verdeeld, maar Kramer moet nu al goed zijn. "De piek ligt nu al bij dit toenrooi. Ik kan me niet permitteren om nu niet goed te zijn. De vorm lijkt goed."

Kramer reed vorige week een persoonlijk record op de 3000 meter. "Maar ik moet iedere dag wel afwachten hoe de vorm is en hoe goed ik me voel. Dat is echt iedere anders."