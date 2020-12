FUMO voert met drone inspecties uit

De drone kan vanuit de lucht een 3D-opname maken. Op basis van deze 3D-opname kan het volume van objecten nauwkeurig berekend worden. Zo kunnen de toezichthouders beoordelen of bij de opslag van (milieugevaarlijke) stoffen de maximale toegestane hoeveelheid is overschreden.

Dronepiloten

Vier toezichthouders van de FUMO zijn opgeleid tot dronepiloot. Ze weten niet alleen precies hoe ze de drone moeten besturen, maar kennen ook de regels en voorschriften die gelden voor het gebruik van een drone. Daarnaast heeft de FUMO een aantal aanvullende gedragsregels opgesteld.

Gedragsregels

In deze regels is onder andere opgenomen dat eigenaren of huurders van percelen in principe van tevoren ingelicht worden over het geplande toezicht en dat niet-relevante camerabeelden worden gewist. Om de privacy van betrokkenen te beschermen is er een Data Protection Impact Assessment opgesteld.

Als de resultaten aan het einde van het jaar positief zijn, wordt het dronetoezicht verlengd en eventueel uitgebreid.