Provincie moet opnieuw kijken naar bezwaar tegen afschieten van ganzen

De Vogelbescherming is in het gelijk gesteld in het verzet tegen het afschieten van overwinterende brandganzen en kolganzen in Fryslân. De provincie Fryslân moet de bezwaren van de Vogelbescherming opnieuw beoordelen, zegt de rechtbank. Het afschieten van maximaal 150.000 ganzen gaat wel door: dat hoeft wat betreft de rechtbank niet meteen op te houden. De Volgelbescherming spreekt van een 'pyrrusoverwinning'.