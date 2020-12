Politie Noord-Nederland: in 2022 formatie en bezetting in evenwicht

De korpsleiding erkent dat veel mensen op de werkvloer het bestaan van overbezetting niet herkennen. "Voor veel agenten is het niet uitlegbaar dat er in de eenheid meer mensen werken dan de formatiecijfers toestaan gegeven het aanwezige werk."

De werkdruk ontstaat volgens de politie door verschillende ontwikkelingen. "Het gaat om 'nieuwe' criminaliteit zoals cybercrime, WhatsApp-fraude, ondermijning en de nieuwe aanpak met multidisciplinaire interventieteams, maar ook mega-onderzoeken."

Vooral de 24-uursdiensten voelen de werkdruk. Denk aan de meldkamer, de agente op straat, de medewerkers in de arrestantencomplexen.

Kwaliteitsverlies

Bang voor kwaliteitsverlies is de politie ook niet als er veel ervaring verdwijnt doordat veel medewerkers met pensioen gaan. "Dat gebeurt in ieder bedrijf. En er zijn dit jaar weer meer studenten toegelaten bij de politieopleiding die in ook de toekomst het werk kunnen doen", legt politiechef Gery Veldhuis uit.

Vacatures

Daarnaast worden er nog steeds vacatures opengesteld als er plekken vrij komen op specialistische functies. 'Doordat we een goed overzicht hebben van uitstroom en instroom kunnen we snel anticiperen om kwaliteit te waarborgen. Bovendien zijn de zittende medewerkers competent en hebben voldoende ervaring.'