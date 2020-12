Politie vindt illegaal vuurwerk in Hindeloopen; jonge verdachten aangehouden

Tijdens het onderzoek werd 6,5 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen, waaronder nitraat, vlinderbommen en cobra's. Het onderzoek loopt nog op meerdere plekken, zegt de politie.

Opvallend noemt de politie de jonge leeftijd van de verdachten. Hoe oud ze zijn, is niet duidelijk. Volgens de politie wordt het illegale vuurwerk via sociale media heel eenvoudig aangeboden aan de kinderen die maar lastig weerstand kunnen bieden tegen die verleiding.

De politie roep ouders daarom op om te controleren of hun kinderen vuurwerk hebben en als dat het geval is dat te melden bij de politie, om overlast of ongelukken te voorkomen.