Ondernemers in lockdown: "Wij gaan gewoon door, maar dan met de deuren dicht"

Jager had niet verwacht dat ze dicht zouden zijn met deze tijd. "Die maandag, toen heb ik eigenlijk nog steeds gedacht: wij zijn een essentiële winkel, wij blijven vast open."

In maart mochten de boekenwinkels open blijven, omdat ze kranten verkopen. "Dat was de joker, de mensen hebben recht op nieuwsgaring. Ik ben er eigenlijk steeds van uit gegaan dat we open zouden blijven. Toen die maandagavond bleek dat we dicht moesten, ik kon het eigenlijk echt niet geloven."

Lang stilstaan hebben Jager en het personeel echter niet gedaan. "We gaan gewoon door natuurlijk, maar dan met de deuren dicht." Ze hadden vantevoren al bedacht dat, mochten ze dicht moeten gaan, ze boeken zouden verkopen. "De dames doen Burgum op hun fietsje, en Franke, mijn 'oare helte', die doet buiten Burgum met het busje."

Veel meer werk

Mensen hebben dan ook meteen bestellingen geplaatst, vertelt de boekhandeleigenaar. "Ik had die dinsdag stapels reserveringen via de website en gewoon via de mail. Ik kon meteen aan de slag. Maar het is wel heel bewerkelijk." Het duurt namelijk veel langer om een bestelling te verwerken dan wanneer mensen aan de kassa komen om te betalen.

"Dat uitzoeken is nog wel eens een gedoe, bijvoorbeeld wanneer ze het bestellen onder één naam, en betalen onder een andere." En dan moeten de boeken ook nog worden bezorgd: "Mijn collega heeft dinsdag wel 35 kilometer door Burgum gefietst, en Franke die is gister nog in Oentsjerk en Oudega geweest. Het is heel tijdrovend."