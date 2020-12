Onderzoek: Friese vrouwen kiezen minst vaak voor ruggenprik

De epidurale ruggenprik wordt gezien als de meest effectieve vorm van pijnbestrijding tijdens de bevalling, met de minste kans op complicaties

Bij de ruim 840.000 bevallingen in Nederland van 2015 tot en met 2019, koos 20,1 procent van de vrouwen voor een ruggenprik. Dit is een stijging ten opzichte van 2010, toen dit percentage op ongeveer 16 procent lag.

De vraag was dus het kleinst in Fryslân, met 13,5 procent. In Limburg was de vraag het hoogst: daar koos ruim 27 procent van de vrouwen voor de prik.

In Fryslân werden er van 2015 tot en met 2019 ruim 29.000 baby's geboren. 80,1 procent daarvan kwam ter wereld in het ziekenhuis. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde van 84,4 procent. Van de Friese vrouwen die in het ziekenhuis bevielen, koos 16,8 procent voor een ruggenprik, landelijk was dat 23,9.