Raad van State haalt definitief streep door zandwinning Koninklijke Smals in IJsselmeer

Volgens Royal Smals was dat besluit gebasseerd op de mening van 'de bangen en de bozen' en was er geen enkel deugelijk bewijs voor. Het bedrijf had al miljoenen geïnvesteerd in de plannen voor de zandwinning in het IJsselmeer.

Het belangrijkste argument van Smals tegen dit besluit was dat de gemeenteraad een politiek spelletje had gespeeld met het oog op de provinciale verkiezingen en dat weerstand uit de streek geen rol mocht spelen: de raad had alleen naar de ruimtelijke ordening moeten kijken.

In de uitspraak kregen ze geen gelijk, want de gemeenteraad had daar volgens de Raad van State wel degelijk naar gekeken. 'En er is niets mis met een gemeenteraad die luistert naar de tegenstanders van het project in de streek', oordeelt de Raad van State.

Natuur

De zandwinnaar vond verder dat de gemeente hun project niet kon afschieten vanwege de negatieve effecten op de natuur. Vooral nadat de provincie hiervoor al groen licht had gegeven. Maar de Raad van State vindt dat de gemeenteraad die ruimte wel heeft als dat maar met goede argumenten gebeurt. Ook omdat vaststaat dat er wel negatieve effecten zijn.