Sjinkie Knegt bouwt met andere shorttrackers een ijsbaan in zijn tuin

De bijzondere ijsbaan, Sjinkie's IJspaleis, is het startschot voor bouwketen GAMMA als nieuwe partner van schaatsend Nederland. Naast partner van deze sporters wordt GAMMA eventpartner van alle schaatsevenementen in zowel het langebaanschaatsen als shorttrack.

De samenwerking loopt in ieder geval tot en met de Olympische Spelen in Peking in 2022. "Geweldig dat we samen met GAMMA een schaatsbaan in mijn achtertuin hebben gebouwd. Dan kan ik ook eindelijk thuiswerken", zegt Knegt.