Fries slachtoffer toeslagenaffaire: "De schade is met geen geld te compenseren"

Een deel van de gedupeerden is dolblij met het geld, maar voor veel slachtoffers is de 30.000 euro niet genoeg. "Ik denk dat het voor het grootste deel te weinig is", legt De Vries uit. "De gedupeerden hebben heel veel schulden gemaakt, die vaak boven de 30.000 euro uitkomen. Degenen die dat geld krijgen, hebben daar eigenlijk niet veel meer aan."

De Vries verloor door de hele affaire haar baan en kon haar eigen bedrijf niet meer voortzetten. "Dat is al 10.000 euro per jaar die ik moet missen. Dan heb ik het alleen nog maar over baanverlies. Mijn kinderen hebben ook een paar jaar in armoede moeten leven. Hoe gaan ze dat uitbetalen? De schade is met geen geld te compenseren, zo groot is die."

Meer woede

Het geld is ook geen compensatie voor de psychologische schade die de affaire heeft veroorzaakt. "Dat lang niet." Hoewel De Vries blij is dat er na al die tijd eindelijk stappen worden gezet, denkt ze dat er ook meer zaken meespelen. "Met het oog op de verkiezingen denk ik dat er achter de schermen heel veel gebeurt waar wij als gedupeerden niets van meekrijgen. Het is wel heel toevallig allemaal."

De Vries had liever gezien dat de verantwoordelijken in de toeslagenaffaire waren opgestapt. "Dat was voor ons een mooier gebaar geweest dan ons even afkopen met 30.000 euro", legt ze uit. "Ik kan er nu mee verder omdat ik er schuldenvrij het nieuwe jaar mee in kan. Maar ik weet dat er genoeg gedupeerden zijn voor wie dit slechts een schijntje is en bij wie het meer woede oproept."

Nog niet afgesloten

Veel gedupeerden kunnen de affaire dus nog niet helemaal afsluiten. "Er komt nog een heel verhaal achter vandaan. Daar gaat nog heel veel tijd in zitten, dus wij zijn er nog lang niet." De Vries zit er tijdens de feestdagen in ieder geval enigszins comfortabeler bij nu het groot deel van haar zorgen is verdwenen. "Dat zeker."