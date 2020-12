Politie Noord-Nederland bijt zich stuk op personeelsproblemen

Vakbond niet optimistisch

In een reactie op het onderzoek van de omroepen wijzen de politievakbonden er op dat het overschot van wijkagenten in de praktijk niet te merken is. 'Wij komen ook teams tegen die op papier boven de sterkte zitten, waarbij de roosters door een combinatie van ziekte en allerlei vormen van verlof toch niet rond te krijgen zijn. De boventalligheid wordt door de gigantische werkdruk niet gevoeld,' aldus een gezamenlijke reactie van de politiebonden NPB en ACP.

Erg optimistisch over de kans dat de overbezetting de komende jaren wél weggewerkt wordt, zijn de bonden niet. 'Door de hoge werkdruk en onderbezetting in de politiebasiszorg worden wijkagenten teveel in de noodhulp ingezet. Het in de wijk aanwezig zijn wordt alleen maar lastiger als boventalligheid terugloopt.'