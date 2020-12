Ate van der Zee van het ROAZ: 'Noordelijke ic's staan flink onder druk'

Er zijn volgens Van der Zee altijd nog reserves, maar het is de vraag hoe lang die nog genoeg zijn. "Die zijn wel ter beschikking, maar in de komende weken zal het aantal ic-patiënten toenemen."

Samenwerking

De ziekenhuizen in Fryslân, Groningen en Drenthe werken samen om de patiënten in het Noorden te spreiden. "Er wordt elke dag 's ochtends vroeg gekeken hoe de bezetting op de ic's in de drie noordelijke provincies is en op basis daarvan wordt bepaald welke capaciteit nodig is voor ic-patiënten. De druk neemt af omdat we gezamenlijk die capaciteit hebben vergroot", legt Van der Zee uit.

Hoe lang het Noorden dat in diezelfde lijn volhoudt, hangt volledig van het verloop van de coronapandemie af. De harde lockdown die op 15 december inging, zou nu ongeveer zijn vruchten moeten afwerpen en de besmettingsaantallen zouden moeten afnemen. "Dan zou ook het aantal ic-patiënten naar beneden gaan. Dan weet je ook ongeveer wanneer en hoe hoog de piek is en dan kun je daarop inspelen."

Zorgmedewerkers onder druk

De Noordelijke ziekenhuizen zijn nu nog in staat om zorg te leveren aan alle coronapatiënten. "Maar we willen wel heel graag dat het aantal besmettingen en het aantal coronapatiënten omlaag gaat", zegt Van der Zee. Hij noemt de weken die nog in het verschiet liggen 'zorgelijk'. "Met name van de zorgmedewerkers wordt heel veel gevraagd. Zij moeten flink aan de bak, dat baart mij veel zorgen."

Het is de bedoeling dat het aantal bedden op de intensivecareafdelingen wordt uitgebreid naar 1.450 en er moeten ook weer meer patiënten naar Duitsland worden verplaatst. Van der Zee: "We hopen dat de piek daarmee minder hoog is."