Noppert met veel moeite door naar derde ronde WK darten

De eerste set ging heel eenvoudig met 3-0 naar debutant Carolissen. Pas halverwege de tweede set kwam Noppert een beetje op gang. Hij kwam terug tot 2-2 in legs en brak zijn tegenstander in dertien darts voor de set.

Veel missers

Daarna bleef de Fries maar moeizaam werpen. Ook in de derde set kwam hij niet echt uit de verf en werd het belangrijk op 2-2 in legs. Daarin had Noppert en comfortabele voorsprong die hij na veel missers via dubbel tien verzilverde: 2-1 in sets.

Carolissen en Noppert hielden elkaar in de vierde set redelijk in evenwicht. Ook in die set werd het 2-2 in legs. De Jouster kreeg twee matchdarts, maar gooide die er niet in. Hij werd daarna echter geholpen door een misser van de Zuid-Afrikaan, waarna Noppert via dubbel tien de moeizame winst pakte.

Derde ronde

In de derde ronde van het WK darten gooit Danny Noppert na de kerstdagen tegen Dave Chisnall of Keegan Brown.