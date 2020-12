Nieuwe buurtkamers gemeente Leeuwarden in januari niet open voor inloop

In de kamers kunnen mensen terecht die vragen hebben over formulieren, voor een luisterend oor of gewoon voor een kopje koffie. Door deze taken weg te halen bij professionals en te geven aan vrijwilligers, hoopt de gemeente Leeuwarden acht ton te besparen. Dat is nodig omdat de gemeente voor 2021 jaarlijks 3,6 miljoen euro moet bezuinigen.

Zorgaanbieders in Leeuwarden hebben echter grote twijfels over de inzet van vrijwilligers. Ze zouden niet geschikt zijn voor het helpen van mensen die meerdere problemen hebben. Daarnaast geeft Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden (VOL) aan dat er niet voldoende vrijwilligers zijn om zorgtaken over te nemen van professionals.

Wethouder Hein Kuiken hoopt dat volgend jaar de buurtkamers toch volledig open kunnen. "De bedoeling was dat we in 2020 met elkaar zouden kennismaken en gezamenlijk de inrichting zouden bespreken. Dat proces heeft als gevolg van corona hinder opgelopen. In de ambities om dat in samenspraak met veel vrijwilligersorganisaties uit te serveren middels die buurt- en dorpskamers moeten we even een pas op de plaats maken. Ik hoop dat dat in de loop van 2021 alsnog kan."