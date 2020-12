Illegale zendmast houdt inwoners Spannenburg in spanning

De mast is volgens het verhaal van dorpsbelang in een weekend geplaatst. "Ik bracht de kinderen weg en toen ik hier langskwam, zag ik allemaal busjes staan. Een dag later komt dit ding boven de bomen uit. We hebben toen contact gezocht met de gemeente en die zegt dat er geen vergunning voor de mast is. Hij zou er tijdelijk staan als een noodoplossing, maar we zijn nu al enkele maanden verder. We weten niet hoelang hij er blijft, maar wat ons betreft, gaat hij zo snel mogelijk weg."