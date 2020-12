Basisplaats voor Dresevic in uitwedstrijd tegen Feyenoord, Van Bergen vraagteken

SC Heerenveen sluit de eerste seizoenshelft af met een achtste plaats. En daar had niemand aan het begin van dit seizoen rekening mee gehouden. Helemaal niet, omdat alle oefenwedstrijden in de voorbereiding werden verloren. En toch is er een gevoel dat er misschien nog meer in had gezeten. Jansen: "Ik heb een beetje een dubbel gevoel hierover. Want vooraf teken je ervoor, maar nu denk ik dat er misschien toch wel wat meer in had gezeten. En dan denk ik vooral aan de wedstrijden tegen PSV, ADO en RKC Waalwijk."

Aanvaller Henk Veerman is met negen doelpunten clubtopscorer en blikt met een tevreden gevoel terug op de eerste seizoenshelft. "Ook al mochten we verliezen van Feyenoord, dan nog vind ik dat we een goede seizoenshelft hebben gehad. Als je kijkt naar mijn doelpunten en mijn assists dan ben ik daar heel tevreden over. Negen doelpunten, daar had ik van tevoren voor getekend", aldus de lange aanvaller.