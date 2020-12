Onduidelijkheid bij maneges: mogen ze wel of niet open?

Binnensportaccomodaties moeten dicht. Sommige gemeentes houden zich daar streng aan, en zo moest manege De Oorsprong in Sint Nicolaasga eerst de deuren sluiten. Maar maneges mochten met wat aanpassingen en na aanwijzingen van de paardensportorganisatie KNHS toch open. Na nader onderzoek van gemeente De Fryske Marren mocht ook De Oorsprong maandag weer open.

Het was een vage situatie, vindt voorzitter Lammert Jager. "Er waren maneges dicht hier in de gemeente en anderen waren open. Het zou een beetje raar zijn als ze verschillende regels hanteren." De gemeentes keken eerst alleen naar de mensen en de gevolgen, is Jager van mening. "Ik denk dat ze hebben gekeken naar de bewegingen en het bij elkaar komen van mensen. Dat is hier natuurlijk ook zo, al houden ze de afstanden wel in acht. Uiteindelijk heeft de gemeente gekeken naar het dierenwelzijn en dat is heel terecht, denk ik."

In beweging houden

Het is belangrijk om paarden in beweging te houden. Als ze de hele tijd in de box moeten staan, gaat de conditie en de geestelijke toestand snel achteruit, denken de paardenliefhebbers. En bijvoorbeeld het paard Finneblom van 't Oostende moet fit zijn voor een belangrijke keuring.

Het paard wordt getraind door Ria Hettinga. "Donderdag moet ze, zo ver mogelijk is, in topconditie zijn voor de test. Dat kon niet worden uitgesteld, want in maart krijgt ze een veulen", zegt Hettinga. "Ik had al een beetje buikpijn omdat de manege dicht zou gaan. Buiten is het allemaal drek en ik ben niet zo luxe dat ik thuis een binnenmanege heb. Dan is het wel super dat je zo weer even kunt trainen."