Steun van cultuurfonds voor kleine Friese theaters en projecten

Kleine Friese theaters zijn in de mogelijkheid gesteld om tijdens deze coronatijd met een aangepast projectvoorstel te komen. Voor de vier theaters die hier gebruik van hebben gemaakt, is in totaal zo'n 50.000 euro beschikbaar gesteld. Zo krijgt De Koornbeurs in Franeker een bijdrage voor het project 'Het verlangen van 2021', waarin vijf ingezonden verhalen en gedichten in de vorm van dans, toneel, muziek en zang worden uitgevoerd.

Cultuur is essentieel

"Cultuur is de zuurstof van de maatschappij. De gemeenschap heeft behoefte aan verwondering, verbeelding, afleiding en ontmoeting. Zeker in deze tijd. Het behoud van de theaters is daarom belangrijk. Ze vormen een essentieel onderdeel van het rijke en diverse culturele landschap dat Fryslân kenmerkt", zegt Arno Brok, commissaris van de Koning in Fryslân en voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân, in een toelichting op de toekenning van de bijdragen.

Fûgelwacht en Friese Milieufederatie

De Fûgelwacht Wommels krijgt 4.000 euro voor het project 'Oer de râne fan de tiid'. Vertegenwoordigers van diverse culturele disciplines zetten een beleving van 24 uren midden in de landerijen om tot een kunstuiting in de vorm van een gedicht, compositie, kunstwerk of lezing.

De Stichting Friese Milieufederatie krijgt 5.000 euro voor een sterrentafel en nachttuin in de Lautatún in Wier. De sterrentafel toont een afbeelding van de sterrenhemel van het noordelijk halfrond en in de tuin kunnen bezoekers de nachtnatuur beleven.