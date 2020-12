Vast in Zuid-Afrika door virusmutant: "Mensen gaan naar de kust, het is tegenstrijdig"

Het gaat niet goed met de ontwikkeling van het virus in Zuid-Afrika, maar dat ziet Reitsma om zich heen niet altijd. Ze zit in East London, aan de oostkust van het land. "Ik zie vooral mensen die op vakantie zijn. Het is hier zomervakantie, dus je hebt mensen die toch de kust even opzoeken. Dat is tegenstrijdig. De verhalen komen niet altijd overen met wat we hier zien."

Mondkapjes zijn in Zuid-Afrika al veel langer verplicht, maar ook daar zijn de regels de laatste tijd aangescherpt. "Want vooral door het reizen tijdens de kerst verspreidt het virus zich zeer sneller. Mensen gaan naar huis, ze zoeken de familie op. Dan zijn ze wat relaxter: mondkapje af en samen eten. Dat zijn juist de situaties waarin je het virus verspreidt."

Terug met negatieve test

Reitsma zou de feestdagen in Nederland doorbrengen met haar kant van de familie. "Maar nu wachten we het maar af. We zien wel of het tot in januari duurt of dat we eerder weg kunnen." Het ministerie wil snel mogelijk maken dat mensen terug kunnen reizen als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. Bij aankomst moeten de reizigers dan nog wel tien dagen in quarantaine.

Feestdagen en lessen online

Mocht het allemaal te lang duren, dan is het voor Reitsma nog steeds niet zo'n probleem. "We zitten allebei in het onderwijs en het is mogelijk om hiervandaan online les te geven. De lessen zijn nu ook online, dus dat is een voordeel. Al is het natuurlijk niet ideaal."

Normaal gesproken viert Reitsma de feestdagen met de familie in Nederland en zoeken ze online contact met de familie in Zuid-Afrika. "Dat doen we deze keer maar andersom."