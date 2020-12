Ondernemers in lockdown: "De buurtsuper is het sociale hart van het dorp"

Net als alle ochtenden, staat Wijnsma dinsdag al vroeg in de winkel om de oven vol te gooien. Het is volgens hem geen slechte dag qua bestellingen. "Wij gaan van Drachten naar Ferwert, overal komen we vandaag."

Het aantal bestellingen is wel gegroeid sinds het begin van de coronacrisis. "Dat zijn allemaal coronaklanten, die we over hebben gehouden van maart, april." Dat is vanuit Eastermar wel ver weg, maar Wijnsma vertelt dat de winkel door de hele provincie heen bezorgt. "Er is geen plaats in Fryslân waar wij niet komen."

Even bellen

Dat er veel bestellingen zijn, is dus niet meer vreemd voor de supermarkt. Dat komt volgens Wijnsma ook omdat mensen bij hen naast online ook telefonisch kunnen bestellen. "Wij pakken alle manieren op. Dat deden we altijd al, maar dan was het meer vanuit de regio. Ik denk dat we nu zo'n vijftig, zestig klanten hebben. We zijn maar klein, dus we hebben de handen vol om dat alle weken rond te krijgen."

Dat hij op meerdere manieren te bereiken is, is volgens hem dan ook wat de buurtsuper van de 'grote jongens' onderscheidt.