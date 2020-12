Celstraf en tbs geëist tegen Marrumse die brand stichtte in eigen huis

De advocaat van de vrouw noemt de brandstiching in eigen huis een "wanhoopsdaad". Volgens hem kreeg ze niet de juiste hulp. De Marrumse wilde zelfmoord plegen vanwege ingrijpende gebeurtenissen in haar privéleven en omdat ze zich eenzaam voelde en in de steek gelaten door de hulpverlening.

Ze had een stapeltje kussens met kleding en kranten gevuld en in brand gestoken. De buren roken een brandlucht en sloegen alarm. Volgens de brandweer wilde de vrouw de woning niet verlaten en werd ze met matras en al naar buiten gesleept.

Psychische problemen

De vrouw kampt al lange tijd met psychische problemen, en is bij de GGZ al jaren in beeld. Ze is ook een aantal keer in behandeling geweest, maar dat heeft niet het gewenste resultaat gehad. Volgens gedragsdeskundigen is er sprake van ernstige psychische stoornissen en zou de vrouw langdurend behandeld moeten worden. Om herhalingsgevaar terug te dringen zou een gedwongen behandeling het enige redmiddel zijn.

De rechtbank doet op 5 januari uitspraak.