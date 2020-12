Drukte op de boot: extra sneldienst tussen Harlingen en Vlieland

Toeristen zijn deze dagen gewoon welkom op de Waddeneilanden. Eerder dit jaar deden de burgemeesters van de eilanden nog een oproep om vooral niet te komen, om op die manier de eilanden virusvrij te houden. Inmiddels zijn er ook coronagevallen op de eilanden.

Hotels op de eilanden hebben veel afzeggingen, maar in de vakantiehuisjes is het wel druk. Er is genoeg plaats voor alle toeristen op de eilanden, zeggen de burgemeesters.