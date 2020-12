RIVM meldt 196 nieuwe besmettingen in Fryslân

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uren 196 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat meldt het RIVM. Het zijn er 94 minder dan maandag, toen er 290 vastgestelde besmettingen zijn gemeld. Over de afgelopen zeven dagen worden er alle dagen gemiddeld 255 nieuwe besmettingen gemeld.

Het dagelijkse aantal besmettingen de afgelopen drie weken (doet de grafiek het niet goed, klik dan hier):