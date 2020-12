Veertig procent minder bezoekers in Friese musea in 2020

Musea moesten het afgelopen jaar in totaal 3,5 maanden de deuren sluiten. Tentoonstellingen werden geannuleerd of stilgelegd en medewerkers en vrijwilligers konden niet naar hun werk toe.

Er waren volgens de Museumfederatie ook lichtpuntjes. Zo zijn de musea met man en macht coronaproof gemaakt, is er versneld overgestapt op online-ticketsystemen, kwam er een museumpasse-partout en lukte het een aantal musea om op creatieve manier hun publiek te bedienen in lockdowns. Daarnaast kwamen er podcasts, virtual reality-tours en videorondleidingen.

Het werken met tijdslotten bleek ook niet nadelig te zijn. Het maakte de bezoekersstromen inzichtelijker. In de zomervakantie kreeg de Friese musea zelfs meer gasten dan in de zomer van 2019, omdat veel mensen in eigen land op vakantie gingen.

De toekomst is echter onzeker, zo zegt Museumfederatie Fryslân. Er zijn veel vragen over bijvoorbeeld wanneer de musea en museumcafé's weer open mogen, en over of er nog meer subsidie zal komen.