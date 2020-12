Rechtszaak poging tot moord Dokkum uitgesteld vanwege technische problemen

Er was wel een geluidsverbinding met het PBC, maar advocaat Maarten Eckhardt weigerde de zaak alleen met geluid te doen. Zijn cliënt stond op de lijst om naar de rechtbank te worden gebracht, maar dat ging niet door.

De Ferwerter wordt van brandstichting en poging tot moord verdacht. In de nacht van 26 op 27 april zou de man brand hebben gesticht aan de Skâns in Dokkum, nadat hij de bewoonster zwaar had mishandeld. De vrouw werd opgenomen in het ziekenhuis met drie schedelfracturen.

In de woonkamer was een bank in brand gestoken, terwijl het 3-jarige dochtertje van het slachtoffer nog in huis was. De Ferwerter is diezelfde nacht nog aangehouden, hij had een affaire met het slachtoffer. De man heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. De verwachting is dat de zaak in maart 2021 wordt behandeld.