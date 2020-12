PvdA Heerenveen over wankel lijsttrekkerschap Asscher: 'Een ingewikkelde kwestie'

Asscher bood maandag zijn excuses nogmaals aan op Facebook. Voor een aantal besturen binnen de partij is dat niet genoeg. We legden de vraag voor aan de Friese fracties van de Partij van de Arbeid. Ze wilden niet allemaal een toelichting geven, maar noemen het een 'ingewikkelde kwestie'.

Geloofwaardigheid

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen leed de PvdA een flinke nederlaag: de partij ging van 38 naar 9 zetels. Aan lijsttrekker Asscher de afgelopen vier jaar de taak om de partij er weer bovenop te krijgen. Daarom is het nu extra precair dat zijn positie, net voor de verkiezingen, onzeker is. "De vraag is of hij nu nog geloofwaardig is als lijsttrekker", zegt Bouwers. "Het schokkendst vind ik dat burgers zo ondergeschikt zijn gemaakt aan het systeem."

De Heerenveenster fractie noemt de excuzes van Asscher 'integer'. Bouwers: "Maar daarmee wil ik het niet afdoen. Er moet natuurlijk nog een politieke afweging komen in het landelijke partijbestuur. Als hij af wil treden of het partijbestuur zegt geen vertrouwen meer in hem te hebben, kunnen wij ons daar alles bij voorstellen."

"Hoofd koel houden"

Bouwers wil de zaak niet afdoen als een simpele flater. "Dit is meer dan een fout. Dit is politieke ongevoeligheid en dat vind ik hem heel erg aan te rekenen", zegt Bouwers. Hij en het Heerenveenster fractiebestuur vinden het een ontzettend zware afweging. De fractie zegt het standpunt van het landelijke partijbestuur en het kabinet af te wachten. "Tot die tijd moeten we het hoofd koel houden."

Opvolger

Als mogelijke opvolgers voor Asscher worden burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb en Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen genoemd. Op de vraag wie de functie over zou moeten nemen als Asscher valt, heeft Bouwers nog niet meteen een antwoord. "Ploumen en Aboutaleb zouden dat beiden zeker kunnen. Maar Asscher kan het ook. We moeten ons ook afvragen of zijn vertrek iets oplost. Het is vooral belangrijk dat we dit soort fouten uit het systeem halen. Eerst gaat het om de vraag wat er met Asscher moet gebeuren en hoe hij er zelf in staat."