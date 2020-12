VIDEO: Het Friese volkslied schalt door de Groninger hoofdstad

Het zette echter geen zoden aan de dijk: de gemeente Leeuwarden was bang dat het te veel publiciteit op zou brengen en dat er grote groepen mensen samen zouden komen. "Ik heb contact gehad met de gemeente, wij hebben het samen overlegd", vertelt Peetsma. "Er kwam natuurlijk veel aandacht voor, Radio1 belde, Trouw belde. Dat brengt risico met zich mee."

'Botter, stoet en gruine keze'

Dat de Oldehove toch niet blauw, groen, rood en wit kleurt dinsdag, betekent echter niet dat de Leeuwarder Voedselbank geen donatie van de Grunnfluencer krijgt. Inmiddels is er door Peetsma al 2.750 euro opgehaald.

Als een soort van vervangende actie, heeft hij een oproep geplaatst op Facebook. Hij vraagt mensen om de Friese spreuk 'Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries' in het Gronings te zeggen. Peetsma: "Ik heb de Friezen uitgedaagd om de zin over boter en groene kaas in het Gronings te zeggen: 'Botter, stoet en gruine keze, wel dat nait zeggen kin, kin gain Grunneger wezen'."

Dinsdagmiddag om 12.40 uur is het Fries volkslied op de Martinitoren gespeeld. "Het is jammer dat de Groningse vlag niet op de Oldehove wordt geprojecteerd, maar als alle Friezen dit filmpje insturen, dan hebben we voor mijn gevoel hetzelfde doel gehaald", aldus Peetsma.