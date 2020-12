Weststellingwerf wil drie ton uit regiodeal inzetten voor sluizenroute

De fietsroute gaat bij de Scheenesluis en Driewegsluis bij Nijetrijne en de Sassluis bij Blesdijke langs. Met de 300.000 euro wordt de Sassluis binnenkort opgeknapt. De gemeente wil met het project Zuidelijke Poort de aantrekkelijkheid van de Driewegsluis en omgeving vergroten.

Het gebied Driewegsluis krijgt een zogenaamde betere ontvangstfunctie. In de directe omgeving komen er meer recreatieve voorzieningen, die het voor toeristen aantrekkelijk maken om langer te blijven.

15 miljoen van het Rijk

Het Rijk draagt in de Regiodeal Zuidoost Friesland 15 miljoen euro bij. Het Rijk stelt als voorwaarde dat gemeenten er ook zelf geld in steken. Weststellingwerf wil daarom onder andere de aanlegcapaciteit in de haven op het westelijke eiland bij Driewegslûs verbeteren en uitbreiden en de wandel- en fietspaden in De Rottige Meente verbeteren.

De totale kosten van de werkzaamheden in de cofinancieringsprojecten bedragen 425.000 euro. Daarvoor is een begrotingswijziging nodig. De gemeenteraad neemt daar op 25 januari een besluit over.

Quick win

Daarna moeten de werkzaamheden zo snel mogelijk van start gaan, omdat de bijdrage van de regiodeal een zogenaamde quick win is. Dat betekent dat zowel het opknappen van de Sassluis als de cofinancieringsprojecten voor 31 december 2021 uitgevoerd moeten zijn.