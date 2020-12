Sint-Thomasluiden Katlijk gaat door, fakkeloptocht en midwintermarkt afgelast

Het is een eeuwenoude traditie, die vandaag de dag nog maar in twee Friese dorpen bestaat: het Sint-Thomasluiden. Inwoners van Katlijk luiden tussen 21 december en oudejaarsdag de klokken van de klokkenstoel om kwade geesten te verdrijven.

Dit Sint-Thomasluiden wordt gedaan vanaf 21 december, de dag van Sint Thomas. Het wordt ook wel 'pluisluiden' genoemd en de traditie bestaat enkel nog in Oudehorne en Katlijk. De kunst is om de klokken te luiden in een ritme dat goed op elkaar is afgestemd, al kunnen niet veel mensen dat meer.

Op eigen houtje

Maandag heeft Plaatselijk Belang Katlijk contact gehad met de gemeente Heerenveen. Het luiden mag doorgaan mits mensen zich houden aan de coronaregels. "De gemeente was aardig coulant. De coronamaatregelen zijn duidelijk en daar moeten we ons bij het klokluiden ook aan houden", zegt Harm Wierda van Plaatselijk Belang Katlijk.

Plaatselijk Belang zal daarom aanwijzingen ophangen bij de klokkenstoel, zodat mensen genoeg afstand houden. Het scheelt dat het luiden van de klokken vaak op eigen houtje gebeurt, en niet een groot evenement is met veel mensen tegelijk. "Als het wel de spuigaten uitloopt met publiek, kunnen we altijd nog zien hoe we dat aanpakken", zegt Wierda.

Geen andere activiteiten

De fakkeloptocht trekt echter wel veel publiek. Daar doen ieder jaar veel kinderen en volwassenen aan mee. Ook de midwintermarkt rondom de kerk van Katlijk is van de baan. Toch is Plaatselijk Belang er blij mee dat het klokkenluiden nog wel kan doorgaan. Mensen zijn welkom tussen 8.00 en 22.00 uur.

De fakkeloptocht lûkt lykwols wol in soad publyk. Dêr dogge alle jierren in soad bern en folwoeksenen oan mei. Ek de midwintermerk om de tsjerke fan Ketlik hinne is fan de baan. Dochs is Pleatslik Belang der bliid mei dat it kloklieden noch wol trochgean kin. Minsken binne wolkom tusken 8.00 oere en 22.00 oere.