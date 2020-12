'Nacht van het Wad' moet mensen wijzen op charme én belang van echte duisternis

Geïnteresseerden konden online meekijken met Schilling zijn Planetariumshow in de theaterkerk in Nes, waar ook de replica van de Nachtwacht staat. Het was de kick off van de campagne 'Nacht van het Wad', waarmee het belang van duisternis in het Waddengebied wordt aangekaart.

"Het wordt vanaf volgend jaar vier keer per jaar georganiseerd. Er zijn dan allerlei evenementen om mensen te laten genieten van de mooie donkere nachten in Noord-Nederland", legt Akkeline Postema van de Groninger milieufederatie uit.

Vlucht over het Wad

Schilling nam de kijkers mee in een vlucht over het Wad en liet zien waar het in het gebied nog donker kan zijn. Er zijn namelijk niet veel gebieden waar het nog écht donker is.

"Licht is niet goed voor de natuur, want nachtdieren hebben er last van", legt Schilling uit. "Het is slecht voor de economie, want verlichting kost geld. En het is slecht voor het dagelijkse biologische ritme van de mens. Tot slot ben je niet meer in contact met de kosmos waar je deel van uitmaakt."