Veel rook bij scheepsbrand in Dokkumer Nieuwe Zijlen; geen gewonden

Toen de brandweer arriveerde, kwam er al veel rook uit het schip. De brandweerkorpsen van Kollum en Zoutkamp werden ingezet om het vuur te blussen. Dat van Anjum hoefde niet te worden ingezet en keerde terug naar de kazerne.

Met een brandweerboot werd vanaf het water geprobeerd het vuur te doven. De brand was vrij snel onder controle. De brandweer was nog enige tijd bezig met nablussen. Voor zover bekend, raakte er niemand gewond. Hoe de brand kon ontstaan, is onduidelijk.