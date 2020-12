Danny Noppert begint aan derde WK in Londen: "Kwartfinale zou droom ziin"

Toch wil Noppert daar de komende weken mee afrekenen. Het wordt zijn derde WK in het iconische Alexandra Palace in Londen, dus wat dat betreft heeft de Fries al ervaring met het grote podium. Helemaal omdat zijn tegenstander dit jaar debuteert. "Ik heb nog nooit tegen hem gespeeld. Het is voor mij een onbekende speler. Als alles loopt schat ik mijn kansen hoog in, dan kan ik de partij zeker winnen."

Handtekening voor kwartfinale

Verderop in het toernooi wachten Noppert bij winst mogelijk namen als Dave Chisnall, Dimitri van den Bergh of in de kwartfinale: Michael van Gerwen. "Mijn droom is in de kwartfinale te komen", aldus Noppert. "Maar je wilt eigenlijk nooit verliezen. Ook al haal je dan de kwartfinale of de halve finale. Maar als ik nu mijn handtekening kon zetten voor een kwartfinaleplek, dan had ik dat gedaan."