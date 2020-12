Eredivisie zaalvoetbal mag voorlopig nog niet weer beginnen

De clubs in het zaalvoetbal willen graag weer aan de slag, maar kunnen om financiële en praktische redenen niet voldoen aan alle geldende richtlijnen voor topsportcompetities. Als de coronamaatregelen worden versoepeld, wordt er opnieuw beken wat de gevolgen zijn voor het restant van de competitie, laat de KNVB weten.

Sinds 17 december mogen topsporters weer actief zijn in de competities, want onder voorwaarden is het toegestaan om in grote groepen te trainen en wedstrijden te spelen. Eerder ontstond er verwarring over of dat ook zou gelden voor de zaalvoetbalvrouwen.