Megagrote kerstkaart zorgt voor verbinding in Oudega (SWF)

Op de kerstkaart staan meer dan 250 witte kerstballen. Alle dorpsbewoners worden opgeroepen om de komende dagen de kerstballen te vullen met een origineel lied, gedicht, tekening of wens. Doel is dat alle inwoners van Oudega vol goede moed aan het nieuwe jaar kunnen beginnen. 's Avonds is de kerstkaart verlicht en ook bij regen komen de mensen even bij de kaart kijken. Daar word je hopelijk een beetje blij van", zegt een van de initiatiefneemsters Wiepie Woudstra.

"Geweldig, hartstikke mooi", zegt een dorpsbewoonster vol enthousiasme over het initiatief. "En hij komt steeds voller met teksten en spreuken. Het is heel leuk als je hier voorbij loopt. Dan lees je even en denk je: o ja, die heeft er ook iets op gezet. Dat is superleuk!" Zij weet ook al wat ze op de kaart gaat schrijven. "Geniet van alles wat je wel hebt en kijk naar de mooie dingen. En houd de moed erin. Dat wilde ik erop zetten."

Coronaproof wandeltocht

In het dorp wordt deze week ook nog een coronaproof wandeltocht georganiseerd, met de enorme kerstkaart als startpunt. "De dag voor kerst, de 24e, tot en met zondag, de 27e, kun je die lopen in je eigen tempo van 's middags vier uur tot 's avonds elf uur", legt Woudstra uit. Tijdens het lopen is er van alles te zien. "En het is allemaal achter ruiten en op schermen, met geluid en filmpjes."