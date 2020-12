Hoe gaan Friese kerken om met corona en de kerstdagen?

Het CIO adviseert de kerken om de kerstnachtdienst niet fysiek te laten doorgaan, maar online uit te zenden. Volgens predikant Wim Beekman van de protestantse kerk in Fryslân reageerden de Friese kerken met twee woorden: 'jammer' en 'begrijpelijk'. "Jammer, want we gaan het echt missen. Maar ook heel begrijpelijk, want de besmettingen nemen toe, ook in Fryslân. Het is niet verantwoord om dan allemaal samen te komen in de kerk."

'Risicovol'

Beekman vindt het dan ook jammer dat er nog steeds kerken zijn die diensten met honderden mensen organiseren. "Ik denk dat dat risicovol is. Zeker omdat naar de kerkdiensten ook heel veel ouderen komen, mensen met een broze gezondheid. Dan denk ik dat het niet verantwoord is."