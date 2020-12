SportCast: "Sipke Hulshoff moet kiezen tussen Ajax of Feyenoord"

Nu Feyenoord wereldkundig heeft gemaakt dat Arne Slot daar volgend seizoen trainer wordt, begint het speculeren over zijn assistent-trainers. Iemand die voor die rol in beeld kan komen, is Sipke Hulshoff. Maar, die is nu assistent-trainer van Wim Jonk bij FC Volendam. En voor Jonk zou ook belangstelling zijn van bijvoorbeeld AZ en FC Utrecht.

Wat moet Sipke doen? Arjen de Boer weet het wel: "Hoe Arne Slot over voetbal denkt, dat vind ik vernieuwend. Aan de andere kant heeft Wim Jonk, als oud-Ajax-speler, Volendam heel goed laten voetballen. Ik denk dat hij op korte termijn naar Ajax gaat. Als ik Sipke was, zou ik bij Wim Jonk blijven."

Naar Feyenoord?

Geert van Tuinen adviseert Hulshoff juist om met Slot mee te gaan naar Feyenoord. "Als er toezeggingen zijn gedaan aan Slot over investeringen in de selectie, dan zou ik Sipke willen zeggen: ga lekker naar Feyenoord. Bij Ajax leef je nog veel meer op een vulkaan. En ik heb ook het idee dat Sipkes mentaliteit meer past bij de dokwerkers dan bij de trendy Amsterdammers." Daar sluit Andor Faber zich bij aan: "Tuurlik, Sipke is een 'wâldmantsje'."

De beide heren hebben Arjen de Boer kunnen overtuigen: "Oké, ik ben om. Sipke moet naar Feyenoord."