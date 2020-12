Transporteur Boonstra probeert chauffeur Engeland uit te krijgen: "Alles zit op slot"

Zo zijn ze bij Boonstra Transport in Haulerwijk al de hele dag bezig om te kijken of ze hun chauffeur Bas Groeneveld nog kunnen terugkrijgen. "Hij staat in de buurt van Londen op een verzorgingsplaats waar hij iets kan eten en douchen. En hier op kantoor proberen we met het team alles om hem thuis te krijgen. Maar alle veerboten zitten al vol en de trein rijdt niet meer. Alles zit op slot", zegt Feike Boonstra, die steeds contact met zijn chauffeur houdt en naar een oplossing zoekt.

'Er staan hier duizenden vrachtwagens'

Vrachtwagenchauffeur Groeneveld stond eerst vast op de snelweg, maar heeft op aandringen van zijn baas Feike een plek met meer voorzieningen opgezocht. Hij hoopt dat er snel een oplossing komt.

"Als het goed is wordt alles morgenavond weer vrijgegeven. Maar daar zijn ze nu nog over aan het vergaderen, dus het is even afwachten of we met de feestdagen thuis zijn", zegt Groeneveld. "Ik hoop vanavond meer te weten, maar er staan hier duizenden vrachtwagens, dus het is de vraag hoe lang dit nog gaan duren. Ik probeer zo positief mogelijk te blijven, niemand heeft hier op gerekend, dus we maken er maar het beste van."