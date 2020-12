Groninger vlag wordt niet geprojecteerd op Oldehove, TikTok Tammo trekt plan in

Beiaardier Auke de Boer speelt in december en januari alle dinsdagen verzoeknummers. Deze dinsdag speelt hij het Friese volkslied om 12.40 uur in Groningen. Het is een initiatief van de Friese studentenvereniging Bernlef in Groningen. De opbrengst gaat naar de lokale Voedselbank en het onderhoud van de Martinikerk. De studentenvereniging heeft inmiddels meer dan 2.300 euro opgehaald met het initiatief.

De actie zorgde voor oproer in de stad. Meerdere Groninger raadsleden reageerden op de actie en wilden er vragen over stellen in de raad.