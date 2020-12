Stadhuis Bolward zonder toren, maar met boom: herstel toren duurt langer dan verwacht

Het herstel van de toren van het stadhuis van Bolsward is later klaar dan gepland. De toren is ontmanteld, omdat de constructie was aangetast door de bonte knaagkever. Friso, het aannemersbedrijf dat het herstelwerk uitvoert, heeft gemeente Súdwest-Fryslân laten weten dat de restauratie een paar maanden langer zal duren.