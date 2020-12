Omrop TIP – Weromsjen mei Reitse, met ook lekkere recepten

In de eerste aflevering van Weromsjen met Reitse op maandag 21 december is schaatsster Femke Kok te gast. 2020 was het jaar van haar doorbraak. Dat vraagt om een feestelijk voorgerechtje. Dinsdag 22 december kijkt Reitse met triatleet Stefan van der Pal terug op het jaar waarin Van der Pal de Elfstedentocht had willen zwemmen. Zij maken ondertussen een vegetarische champignonragout. Het hoofdgerecht voor het kerstdiner maakt Reitse op 23 december met Baukje de Vries van de Ierse pub in Leeuwarden, haar bedrijf staat al maanden stil. Het toetje staat op 24 december op het programma. Reitse praat dan met Margreet de Graaf, directeur van de GGD . Zij was dit jaar veel in het nieuws om mensen bij te praten over de coronacrisis. Samen maken zij chocoladeperen.