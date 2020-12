Cambuur Sjoernaal: Met een 'Picasso'tje' van Mühren de winterstop in

SC Cambuur gaat door de overwinning bij Excelsior met een heerlijk gevoel de winterstop in. Met een prachtige kopbal maakte Robert Mühren de enige en winnende treffer. Zelf omschreef de Volendammer het na afloop als een schilderwerk van Pablo Picasso. De Leeuwarders hebben nu een week vrij, voordat de voorbereiding op de tweede seizoenshelft weer begint. Op zondag 3 januari is FC Eindhoven de eerstvolgende tegenstander in de competitie.