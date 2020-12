Mona Smith Kramer over de situatie in Londen: "We voelen ons een beetje een paria"

Net als in Nederland heeft ook het kabinet in Engeland besloten om een harde lockdown in te voeren. "Alle winkels zijn dicht", vertelt Mona. "We mogen alleen nog naar de winkel om boodschappen, maar de schappen raken langzaamaan steeds meer leeg." Op dit moment is Mona's dochter uit Nederland op bezoek in Londen. "Ze zit tien dagen in thuisisolatie, maar dat zitten we eigenlijk allemaal op dit moment. Wanneer ze weer teruggaat naar Nederland, weten we nog niet."

Dubbele lockdown

Zo'n dubbele lockdown geeft een heel gek gevoel, vertelt Mona. "Normaal konden we altijd nog terug naar Nederland, omdat we Nederlands staatsburger zijn. Het is een gek gevoel dat we nu worden tegengehouden." Langzaamaan wordt Mona een beetje bang voor het nieuwe virus. "We hadden eerder al een milde lockdown, maar in Londen ging het aantal besmettingen maar niet naar beneden. Dat komt dus waarschijnlijk omdat de nieuwe mutatie hier rondwaarde. Ik werk op een school waar duizenden leerlingen rondlopen. Ik ga niet meer onbevangen naar mijn werk."

Boosheid

Meer mensen in Engeland zijn bang voor het virus, merkt Mona. Maar op dit moment overheerst vooral de boosheid. "Woensdag riep de Engelse premier Boris Johnson nog: 'Kerst gaat gewoon door'. En drie dagen later verbiedt hij het. Veel mensen hadden al eten ingeslagen. En mensen hadden plannen gemaakt. Mijn zwager bijvoorbeeld mag niet meer langskomen. We zagen de bui ver van tevoren al wel hangen, dus neem dan eerder een besluit. Stel zo'n lockdown niet uit tot het twee voor twaalf is."