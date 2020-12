Ard de Graaf over feestvierende supporters: "Dit kunnen we niet goedkeuren"

Met de winst van zondag, eindigt de Leeuwarder voetbalclub na de eerste seizoenshelft bovenaan de eerste divisie. Een aantal supporters waren dit aan het vieren, maar de feestvierders hielden hen, zo laten de beelden zien, niet aan de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod.

"We keuren dit uiteraard niet goed"

"We zijn heel blij met de steun die we van de supporters en sponsoren krijgen in deze tijd die ook voor het voetbal heel ingewikkeld is. Maar de manier waarop ze die steun gisteravond hier op het Cambuurplein hebben geuit, kunnen we natuurlijk niet goedkeuren," aldus Ard de Graaf. Henk de Jong had eerder op de dag fans nog het advies geven om thuis te blijven. Een duidelijke 'kom niet langs', was het echter niet.

"Dat hadden we kunnen doen, en ik denk ook dat dat in deze boodschap verpakt zat", zegt De Graaf over de boodschap in de video van De Jong. "Ik denk dat, als we de boodschap niet hadden gebracht, dat het er nog misschien wel vijf- of zeshonderd mensen meer waren geweest. De mensen komen toch wel. Als we misschien niet bij het stadion terug waren gekomen, dan waren ze er vandaag geweest."

Openbare ruimte

Omdat de supporters zich op de openbare weg verzamelden, zegt de algemeen directeur dat de club hier geen verantwoordelijkheid voor kan nemen. "Ik kan er niet voor zorgen dat mensen thuisblijven en niet op de weg bij een stadion gaan staan."

Volgens De Graaf, die ook in de tweede seizoenshelft van dit soort samenkomsten van supporters verwacht, had de club niet meer kunnen doen. "Het enige wat we kunnen doen, is zo'n filmpje maken. Dat hoeven we niet te doen, want het gaat om een openbare weg. Maar dat doen we wel, omdat wij ook willen dat het rustig blijft en we niet in de problemen willen komen."