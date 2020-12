Neushoorn over onderzoek naar misstanden in eigen organisatie: "We zijn overvallen door dit nieuws"

Volgens een journalist van Liwwadders worden vrijwilligers en stagiaires van het Friesland College door technici van Neushoorn verleid om drank en drugs te gebruiken. Ook zouden ze aangezet worden tot seksuele handelingen. "We zijn een aantal weken geleden benaderd door een journalist van Liwwadders. Deze journalist heeft geen naam en toenaam genoemd. We vinden dit uitermate vervelend. Daarom moet dit ook gedegen worden onderzocht. Elk geluid is er eentje te veel."

Contact met de oud-directeur

Onlangs nam Yvonne Bleize afscheid als directeur van Neushoorn. Om te achterhalen wat er precies is gebeurd, heeft de Raad van Toezicht contact opgenomen met Bleize. "Zij heeft ons ook van informatie voorzien van wat zij weet en hoe ze daarin gehandeld heeft", vertelt Bok. "Zover ons bekend is, hebben we preventief gehandeld op meldingen die zijn gedaan. Die meldingen zijn niet van het afgelopen jaar."

Volledig onbekend met meldingen van misstanden, is Bok dus niet. "Daar waar mensen werken, gebeuren dingen. We hebben interne en externe vertrouwenspersonen. Natuurlijk zijn we geschrokken, vooral omdat we het beeld niet herkennen. We willen voor iedereen een veilige werkplek zijn."

Onderzoek

Bok staat dan ook volledig achter het onderzoek dat zo snel mogelijk moet plaatsvinden. "We hebben vandaag nog contact gehad met wethouder Hein Kuiken en het Friesland College. We hebben op 4 januari een afspraak staan om het onderzoek vorm te geven en op zo'n kort mogelijke termijn uit te voeren. We hebben allemaal belang bij een waarheidsgetrouw rapportage van wat er is gebeurd."