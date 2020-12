Jeugdhonk Minnertsga haalt bijna 5000 euro op voor behoud eigen plek

Bijna 5000 euro; dat is het bedrag dat Hedzer Miedema, Nine Siegersma, Rinke Miedema en Mats Wagenaar afgelopen weekend hebben opgehaald met hun actie om geld in te zamelen voor jeugdhonk 't Alibi in Minnertsga. Van 18 tot 20 december sloot het viertal zich op om een radio-uitzending te maken om daarmee geld in te zamelen voor het behoud van hun eigen plek.