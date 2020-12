Wie heeft een 3D-printer om een reconstructie te maken van de schedel Jonker Sicke?

Jan Dirk van Ravensteyn van het bestuur van de Jellumer kerk vertelt dat ze van de kerk een 'beleef- en cultuurhuis' willen maken. Inspiratie voor dat podium van Sicke van Dekema, terwijl hij eigenlijk in de vergetelheid is geraakt. Zo zijn er niet veel portretten van hem en zijn familie te vinden. "Waarschijnlijk zijn ze zo zuinig geweest dat ze zichzelf nooit hebben laten portretteren. De meeste adellijke mensen gaven daar wel geld aan uit. Misschien was hij wel een knijpstuiver, of dacht hij 'ik geef mijn geld wel uit aan vakantie'", zegt Van Ravensteyn lachend.

Forensiche experts

In februari werden de botten van Van Dekema en zijn familie gevonden onder de kerk van Jellum. Daardoor is er nu een kans om het gezicht van Jonker Sicke in beeld te krijgen. "Zijn schedel wordt bewaard en forensische experts zijn er mee bezig om te onderzoeken wat er is gebeurd. Onze belangrijkste vraag is: hoe zag die man eruit? We zoeken nu iemand met een 3D scanner en printer om die schedels te reconstrueren om zo een portret van hem te maken", aldus Van Ravensteyn.