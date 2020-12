Utpakke mei Omrop Fryslân: 9 programma’s die je niet mag missen deze feestdagen

Sis it mar!

Voor het eerst is Omrop Fryslân tussen de kerstdagen en oud en nieuw dag en nacht live op radio. In deze Sis it mar!-dagen en -nachten staat de hele programmering in het teken van verzoekjes van luisteraars. Mensen kunnen ook verzoekjes voor elkaar aanvragen en zo toch een beetje bij elkaar zijn. Sis it mar! is te horen van 27 t/m 30 december. Jou verzoeknummer kun je WhatsAppen naar 06-20499199 of doorgeven via de Omrop-app.